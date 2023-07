SAPONARA, Il Verona stacca tutti: accordo biennale?

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, SU DISTEFANO PIOMBA IL LUCERNA: CONTATTI AVVIATI Nuova pretendente per Filippo Distefano. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, sulle tracce del classe 2003 della Fiorentina Primavera si è inserito con forza il Lucerna che avrebbe chiesto il giocatore (reduce da una grande stagione con la squadra di Aquilani)... Nuova pretendente per Filippo Distefano. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, sulle tracce del classe 2003 della Fiorentina Primavera si è inserito con forza il Lucerna che avrebbe chiesto il giocatore (reduce da una grande stagione con la squadra di Aquilani)... NOTIZIE DI FV DIFESA, FARI VIOLA PUNTANTI SUL 2001 DEL TOLOSA ROUAULT Uno dei temi più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è stato l'approfondimento che la nostra redazione ha dedicato ai possibili stravolgimenti in difesa. n questo senso, continuano i contatti e i sondaggi per Anthony... Uno dei temi più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è stato l'approfondimento che la nostra redazione ha dedicato ai possibili stravolgimenti in difesa. n questo senso, continuano i contatti e i sondaggi per Anthony... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 luglio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi