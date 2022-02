SANNINO, Purtroppo il calcio è cambiato. Commisso...

L'allenatore Giuseppe Sannino, reduce dall'avventura sulla panchina dell'Al-Ittihad in Libia, ha così parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio.

Una fotografia sulla nostra Serie A?

"Mi interessa vedere la Juventus. Come tutti, per capire. L'Inter mi sembra che abbia fatto due innesti ma poteva pure non prendere niente: già avevano una squadra fortissima. Da lontano poi vedo un Napoli che ha perso qualcosa nel percorso e il Milan che sta facendo un campionato straordinari. Quindi l'Atalanta, che non è più una sorpresa. Sarebbe bellissimo se una società così riuscisse a vincere lo Scudetto. E poi ho visto la questione della Fiorentina... Voglio spendere una parola per il presidente: a Vlahovic ha fatto delle proposte ma gli è sempre stato detto di no. Purtroppo il calcio è cambiato. E quindi la Roma, per cui le aspettative sono tutte su Mourinho. Se devo citare qualche bella sorpresa direi poi il Torino o il Verona...".