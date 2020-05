SALVINI, Derby di Milano si può giocare pure a Firenze

Matteo Salvini, leader della Lega, parla delle condizioni per la ripresa del campionato intervenendo a GR Parlamento, spiegando tra le altre cose che sarebbe favorevole a veder disputate le partite, come il Derby di Milano, fuori sede: “Non vedo il problema, poi spetta ai proprietari dei due club dirlo. Ci sono delle regioni a contagio zero, per cui giocare a Firenze, Napoli o Reggio Calabria andrebbe benissimo. Vanno tutelati i posti di lavoro, bisogna considerare che il calcio tiene in vita metà degli altri sport. Io quindi per la riapertura in sicurezza, non per i successi del Milan, perché per quelli temo di dover aspettare ancora qualche anno. Se qualcuno spara sul calcio perché è popolare farlo, non fa un servizio all’Italia”.