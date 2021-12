SALERNITANA, Ultime ore per salvarla: il punto

Corsa contro il tempo per la Salernitana anche se difficilmente si saprà qualcosa prima di lunedì, con uffici e banche chiuse in queste giornate di festa. TuttoSalernitana e TMW hanno fatto il punto.

Alle ore 17 sarà inviata ai legali della FIGC una PEC con le quattro offerte vincolanti e gli assegni che certifichino in modo inequivocabile il pagamento della caparra (5%, come previsto sin da luglio) e le fideiussioni che attestino la volontà e la capacità di acquistare la Salernitana in modo definitivo entro i 45 giorni successivi. La Federazione avrebbe confermato che la caparra e le garanzie bancarie possono avere la stessa valenza di un contratto. L'obiettivo dei trustee è quello di annunciare il nome del nuovo presidente nella giornata di lunedì, visto che domani e dopodomani la FIGC non potrà effettuare i controlli previsti causa chiusura delle banche.

Allo stato attuale - si legge - c'è la proposta del notaio Orlando, quella del gruppo che fa capo all'ex presidente dell'Agropoli Domenico Cerruti (leggermente indietro rispetto alle altre), una di due imprenditori che operano nel campo dell'energia elettrica e quella di Iervolino, arrivata in extremis e ritenuta già congrua e vincolante, con tanto di versamento di caparra per una cifra vicina al milione di euro. La Salernitana sarà venduta per circa 15 milioni di euro, nettamente meno di quanto chiedessero Lotito e Mezzaroma. Allo stato attuale si è defilato Francesco Di Silvio, ma Console & Partners non escludono di rilanciare in extremis. Nessun rilancio di Implenia, azienda svizzera che a fine novembre sembrava in pole