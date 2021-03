SALANDIN, Addio di Prandelli monito per la società

Intervenuto a Maracanà, il giornalista Stefano Salandin ha parlato a caldo delle dimissioni di Prandelli, evidenziando anche le problematiche che hanno portato il tecnico ad andarsene: "Ho sentito dire che le dimissioni di Prandelli sono un gesto d'amore nei confronti della città. Certamente, ma credo ci sia anche altro. Io Prandelli lo conosco dai tempi della Nazionale ed è una persona non fa mai niente per caso, quello che ha fatto è un gesto d'amore, ma anche un avvertimento a tutti, un modo per sottolineare dei problemi all'interno dell'ambiente Fiorentina: quanto è stato protetto come allenatore dalla società? Quanto è stata protetta questa squadra? Quanto ha fatto la società? Siamo sempre lì, a me sembra che alla Fiorentina manca il "manico". Il problema non è Prandelli, come non era Iachini nè gli altri prima, il problema è nella dirigenza".