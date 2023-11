SALA, Che errore clamoroso fare lo stadio fuori città

Gazzetta.it riporta le parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, sulla questione stadio: "Le società possono legittimamente andare a fare lo stadio dove ritengono, io personalmente ritengo che sia un errore clamoroso per le società non fare lo stadio a Milano. Una frottola che sento dire è che le società garantiscono la sicurezza, ma dove? Non lo possono fare. Credo che sia un errore macroscopico delle società, ma credo che dal loro punto di vista possono recriminare il fatto che da noi c'è il vincolo e le nostre lentezze, non siamo riusciti a dare risposte in tempi brevi".