SAIEF (HAIFA), Viola top, ma possiamo dire la nostra

Intervistato da SkySport, l’ala del Maccabi Haifa Kenny Saief ha parlato della guerra che sta mettendo a ferro e fuoco il Medio Oriente e del prossimo confronto contro la Fiorentina in Conference League: “È un periodo difficile. Speriamo che la guerra finisca presto perché è davvero un incubo per tutti noi. Il mio paese vuole solo difendersi ma così facendo tutti poi remano contro! E tutta questa ripugnanza nei confronti dell’Israele… io proprio non la capisco”. Sulla Fiorentina: “Se il livello delle nostre prestazioni rimano lo stesso e dovessimo continuare a giocare da squadra e lottare l’uno per l’altro possiamo dire la nostra contro qualunque squadra.

Se preferisco incontrare grandi squadre o piccole? È sempre bello affrontare le migliori. Però allo stesso tempo vuoi andare il più lontano possibile e raggiungere il miglior piazzamento. La Fiorentina è una bella squadra come ce ne sono tante altre. Ben venga un top team, ma il nostro focus rimane su noi stessi”