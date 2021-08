SACCHI, Senza campioni si lavora con le idee

"Via Lukaku e Cristiano Ronaldo? Si lavora con le idee. Quelle non ti abbandonano mai". Così Arrigo Sacchi nel corso di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: "Si riparte dal gioco, dal collettivo. Se ce l’hai, sei a posto. Lukaku e Cristiano Ronaldo sono due fenomeni, non c’è dubbio. Ma con Ronaldo la Juve che cosa ha vinto in Europa? Niente. E allora? Se non hai le idee, o se non sai svilupparle, non vai lontano: potrai vincere in Serie A, perché le tue avversarie non hanno la tua potenza economica, ma in Champions no. Il giocatore, anche il migliore del mondo, deve essere funzionale alla squadra. Sennò serve a poco. L'Italia che ha vinto l'Europeo è un esempio da seguire. Mancini ha dettato una linea, l’ha seguita e ha convinto i giocatori ad andargli dietro. Mancini è la nostra speranza. Gli è stata utile l’esperienza all’estero: ha capito che attraverso la strategia si poteva abbandonare l’italico tatticismo e correre verso la bellezza".