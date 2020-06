SACCARDI, Rocco-stadio: è chance da non perdere

Stefania Saccardi, assessore al diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria e sport della Regione Toscana, ha detto la sua sul ritorno in campo della Fiorentina questa sera contro il Brescia: "Stasera alle 19:30 sarò davanti alla tv per tifare i viola. Questo stop al campionato è stata un'esperienza difficile da affrontare per il carico di portato tecnico ma anche per quello emotivo. Contare le persone morte e in terapia intensiva alla fine di ogni giornata è stata una fase dura. La Fiorentina che gioca è il segnale della vita che riparte in tutti suoi aspetti e le sue dimensioni. La manifestazione dei tifosi per lo stadio? Non mi stupisce, Firenze ha un proprietario che è una persona attenta ed affezionata alla sua squadra. I tifosi vedono in questa dirigenza una speranza di avere uno stadio che gli consenta di non bagnarsi quando piove e di stare in una condizione migliore durante la partita. Noi politici dobbiamo non perdere questa occasione: dobbiamo dar seguito alle speranze dei tifosi. E' un'opportunità che non dobbiamo disperdere, non mi interessa la corsa al "dove" fare lo stadio, l'importante è non lasciare deperire il Franchi".v