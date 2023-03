SABIRI, Non si allena con la Samp: sintomi influenzali

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Esercitazioni per le finalizzazioni, partitelle tattiche e in spazi ridotti, supplementi di palestra e forza elastica per i nazionali di rientro. Questo il programma che, in vista della sfida di domenica in casa della Roma, la Sampdoria di Dejan Stankovic ha seguito nel pomeriggio sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco. Tomás Rincón ha raggiunto come previsto i compagni dopo gli impegni con le nazionali mentre Abdelhamid Sabiri e Martin Turk sono stati esentati per sintomi influenzali. Sessioni differenziate per Andrea Conti, Manuel De Luca e Koray Günter (quest’ultimo sul campo); percorsi riabilitativi per Emil Audero e Ignacio Pussetto. Domani, venerdì, è in agenda una seduta mattutina.