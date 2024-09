SABATINI, L'esonero di De Rossi un'arroganza cieca

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

In un'intervista rilasciata ai taccuini di TuttomercatoWeb.com, l'ex DS Walter Sabatini ha commentato così la notizia dell'esonero di Daniele De Rossi dalla panchina della Roma: "Perché è stato licenziato? Per un'arroganza cieca, posso pensare solamente questo. E non mi riferisco alla proprietà. Ci sono impiegati che pensano di essere dirigenti e che sono stati contaminati da un virus pericolosissimo, un delirio di onnipotenza che fa pensare loro di essere autorizzati a fare qualsiasi cosa".

E poi, sulla scelta del suo sostituto Ivan Juric, in passato accostato anche alla Fiorentina: "Mi chiedo se l'allenatore fa al caso del calcio, che ha un linguaggio universale. Non ho molto da dire, Juric è un ottimo allenatore, un allenatore di personalità, è stato il vero primo allievo di Gasperini, ha sempre lavorato bene sotto il profilo tattico-nervoso. È una scelta che capisco e posso anche condividere, anche se con me sarebbe rimasto De Rossi per altri 10 anni".