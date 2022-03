SABATINI, Ecco come il Franchi accoglierà Vlahovic

Sandro Sabatini, giornalista di Sport Mediaset ha parlato così in merito alla sfida di domani a Radio Bianconera: "Non so se si stia caricando troppo questa sfida. E' chiaro che viviamo per il calcio, ma nel mondo. Se una sana e logica rivalità sportiva, quindi fischi o applausi, si trasforma in violenza (anche verbale) non va bene. Per i tifosi della Fiorentina significherebbe perdere l'occasione di dimostrare una grande passione senza andare oltre. Io non credo ci saranno episodi di violenza, voglio sperare che non sarà così, anche perché viviamo un momento delicato”.

Sull'attacco della Juve: “Se la Juve deve costruire la squadra del futuro attorno a qualcuno, questo è Vlahovic. Se poi al centro del progetto deve esserci anche Dybala, in generale penso che si possa fare perché parliamo di giocatori bravi. Dipende molto anche da come Allegri vorrà schierare la squadra. Collocare l'argentino è stato un piacevole problema per tutti i tecnici, lui è una mezza punta atipica. Sulla carta potrebbe far ben lui stesso e a Vlahovic. Rispetto al rinnovo contrattuale, la valutazione della società sarà aritmetica e lo stipendio dovrà proporzionato a quello che può dare alla squadra”.