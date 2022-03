S. OLIVEIRA, Deve migliorare per meritare il riscatto

Sergio Oliveira, da quando è arrivato alla Roma in prestito dal Porto, ha giocato 517 minuti segnando due gol e fornendo un assist ma il suo rendimento è andato via via in calo. Il prezzo del riscatto è fissato in 12 milioni di euro, una cifra non banale per le casse della Roma che dunque dovrà fare un'attenta valutazione al termine del campionato. Al momento, complice la presenza del suo procuratore Jorge Mendes, il futuro nella Capitale non sembra in dubbio ma molto dipenderà da come il centrocampista risponderà alle richieste di Mourinho da qui alla fine della stagione e chiaramente dal suo rendimento in campo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.