RUMMENIGGE, Vlahovic non dia importanza alle voci

Karl-Heinz Rummenigge, ex CEO del Bayern Monaco ha parlato a TMW a margine della serata di premiazione del Golden Gala: "Sono contento che l'Inter sia in testa alla classifica, fa sempre piacere vederli in cima. Si sono anche qualificati per la Chapions. Inzaghi ha fatto un grande lavoro, ma anche tutta la società".

Cosa pensa di questa stagione in Serie A? "Mi stupisce il rendimento della Juve in campionato mentre in Champions ha fatto bene. In campionato fa fatica, ma adesso magari si riprende per qualificarsi alla prossima Champions".

Cosa pensa del capocannoniere Vlahovic? "Vlahovic è bravo, la Fiorentina sarà contenta. Ho un amico a Firenze che se lo gode. Le voci di mercato circolano da gennaio a dicembre, non deve dargli troppa importanza".