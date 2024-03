RTSH, Pradè verso l’addio: piace Tare

Secondo quanto riportato dalla Tv pubblica albanese tramite il proprio sito, RTSH.al, la Fiorentina starebbe pensando ad un avvicendamento nel ruolo di direttore sportivo con Daniele Pradè che sarebbe arrivato al termine del secondo ciclo da dirigente viola. Il sito parla di un addio più che probabile a fine stagione, con Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, come primo indiziato per sostituirlo al fianco di Joe Barone alla guida della società.

Tare è fermo dall’estate scorsa quando è stato sostituito da Lotito con il ds Fabiani. L’ex attaccante, divenuto negli anni tra i più importanti dirigenti della Serie A, recentemente parlando a TV Play non ha chiuso al ritorno in Italia, aprendo in modo concreto ad un prossimo ritorno alla guida della direzione sportiva di un nuovo club, smentendo però seccamente le voci che lo vedevano nel recente passato vicino al Napoli.