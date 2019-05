ROSSI, Visto buon calcio, Olivera poteva evitare

Queste le parole del tecnico viola Delio Rossi al termine della gara

Sky: "Il bello del calcio sono queste partite. Comandi la partita e sei qui a spiegare una sconfitta per 2-0. Sul primo gol ci siamo mezzi fermati anche se forse c'era un fallo. Poi con l'espulsione ci siamo complicati maledettamente la gara, ma la squadra ha giocato un buon calcio. Jovetic ha giocato come volevo, ha fatto bene. Nel secondo tempo la squadra non si è disunita, abbiamo cercato di tenere le distanza anche se non siamo stati pericolosi. Quando prendi 2 tiri e 2 gol vuol dire che gli avversari sono stati bravi, noi siamo stati meno bravi di loro. Olivera ha avuto un eccesso di foga, in certe situazioni reagisci in maniera scomposta, ma quel fallo se lo poteva evitare".

Sala stampa: ''Nel primo tempo la squadra ha giocato un buon calcio, mentre il Bologna è stato cinico. Nonostante lo svantaggio, la squadra ha tentato di reagire. E' un periodo che ci gira male, dovremo lavorare. Olivera? Sono stato anche io calciatore e posso capire certe reazioni; sa anche lui di aver fatto una cosa che non doveva fare. La classifica? Non era bella prima e non è bella adesso. Io volevo vedere una squadra che giocasse a calcio ed oggi lo ha fatto. Magari in 11 contro 11 sarebbe stato diverso. Ormai dovremo convivere con questa classifica ed imparare ad essere più cinici. La difesa? Penso che tutte le difese avrebbero trovato in difficoltà. Il Bologna ha concretizzato il massimo che poteva. La situazione di Montolivo? Io lo vedo allenarsi e fare il professionista; se lo volessi accantonare dovrei avere delle alternative a disposizione''.