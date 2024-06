ROSSI, Noi italiani ci distinguiamo. Turchia sorpresa di Euro24

FirenzeViola.it

Marco Rossi, ct che guiderà l'Ungheria all'imminente Europeo in Germania, ha parlato oggi in esclusiva a Tuttomercatoweb.com in vista proprio della rassegna continentale. E a detta di Rossi, si candida ad essere la sorpresa del torneo la Turchia dell'ex viola Vincenzo Montella.

Quale può essere la sorpresa di questo Europeo?

"La Turchia di Vincenzo Montella".

E l'Italia?

"Se arriva in semifinale. Anche se, da italiano, già immagino grandi polemiche dovesse poi perderla quella semifinale".

L'Europeo inizierà con 5 CT italiani su 32.

"Noi italiani abbiamo un paio di caratteristiche che ci contraddistinguono: innanzitutto un'attenzione quasi maniacale sulla fase difensiva e la capacità di saperla allenare, non tutti sono capaci di farlo. Poi grande adattabilità e poca rigidità, siamo aperti alle nuove influenze e alle nuove innovazioni. Guarda Ancelotti: usa macroprincipi e microprincipi modernissimi, non ha nulla da invidiare ad allenatori più giovani. Spalletti è un altro che definire moderno è un eufemismo, Pioli la stessa cosa. Parliamo di gente che ha superato i 60 anni o è vicino ai 60 ma è modernissima, allenatori che di anno in anno riescono a scrivere una pagina nuova nel proprio calcio, a evolversi".