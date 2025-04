Rossi e un ricordo indelebile: "Fiorentina-Juventus la mezzora più bella della mia vita"

Giuseppe Rossi ha ripercorso le tappe della sua carriera nell'intervista rilasciata a Radio Serie A sottolineando come la rimonta in Fiorentina-Juventus 4-2 del 2013 sia stato il momento più bello addirittura della sua vita: "Non solo della carriera, è stata la più bella mezz'ora della mia vita. In quel Fiorentina-Juve capii cosa significasse quella rivalità per i fiorentini. Dopo i due gol della Juve iniziammo a sentire i primi mormorii in tribuna. Avevamo voglia di ribaltarla.

di regalare gioia ai nostri tifosi. Perciò uscimmo dagli spogliatoi cercando di colpire prima, ma senza quella parata clamorosa di Neto su Marchisio, quel 3-0 ci avrebbe sfondato. Il resto è storia".