ROMULO, Sfida con la Juve? A Firenze è un derby

L'esterno brasiliano Romulo, doppio ex di Juventus e Fiorentina, è stato sentito sulla sfida di domani da Tuttojuve.it. Ecco le sue parole relative ai viola: "E' una bella stranezza vedere la Juventus in quella posizione, perché siamo sempre abituati a vederla in testa alla classifica. Non credo, però, che la partita con la Fiorentina sia un'ultima spiaggia, la forza dei bianconeri non può essere messa in discussione. Mi aspetto una partita spettacolare. Se dovesse battere la Fiorentina, può sperare in qualche passo falso di Napoli, Milan ed Inter. La Juve è sempre la Juve, per me lotterà fino alla fine per il titolo".

Il giudizio sulla Fiorentina? "Mister Italiano ha portato tanto entusiasmo alla piazza, è un allenatore che aveva già dimostrato la sua bravura quando era sulla panchina dello Spezia. E' chiaro che quando affronti la Juventus a Torino, per la pressione e la forza dell'avversario, un po' provi a giocartela in maniera diversa. Non so che si inventerà, ma motiverà e spronerà i suoi ragazzi a fare il massimo per ottenere un grande risultato".

Come viene vissuta la sfida? "E' una delle partite più belle in Italia, è un derby bellissimo principalmente per i tifosi viola. In quella settimana a Firenze non esiste altro, tutti pensano in continuazione a questa sfida. La prima volta che giocai titolare contro la Juve fu grazie a Montella, la Fiorentina era davvero una bella squadra perché poteva contare su Cuadrado, Jovetic, Borja Valero. Paratici, quando poi mi trasferii a Torino, mi sorprese dicendomi che giocai davvero una bellissima partita. Già allora la Juventus era sulle mie tracce, questo per far capire l'importanza di una sfida del genere".