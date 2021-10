ROMA, Tweet ironico: "amiamo le soste per Nazionali'

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Amiamo le soste per le Nazionali": è il tweet ironico della Roma sul proprio profilo ufficiale a pochi giorni dalla ripresa del campionato dopo il problema accusato ieri da Abraham durante la partita dell'Inghilterra. Il centravanti rientrerà oggi nella Capitale e c'è attesa per gli accertamenti che definiranno l'entità del problema ma ad ora resta in forte dubbio per la trasferta contro la Juventus. Il break per le Nazionali aveva portato in dote anche una lieve sindrome influenzale per Lorenzo Pellegrini che dopo non essersi allenato ieri a Trigoria, oggi è tornato al centro sportivo e da domani dovrebbe essere stabilmente in gruppo. (ANSA).