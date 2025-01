ROMA, Ripresa a Trigoria, Cristante torna in gruppo

Fonte: ANSA

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - La Roma, dopo il successo contro il Genoa, è tornata ad allenarsi nel centro sportivo di Trigoria. Le buone notizie, per Claudio Ranieri, sono rappresentate dal ritorno in gruppo di Bryan Cristante, tornato ad allenarsi insieme ai compagni a distanza di due mesi dall'infortunio subito in Roma-Atalanta, e che adesso punta alla convocazione per il match di Europa League contro l'AZ Alkmaar. Ancora fermo, invece, Lorenzo Pellegrini che non ha partecipato alla seduta per un problema al ginocchio. Il centrocampista potrebbe dare forfait in Europa per rimettersi a disposizione del tecnico per la sfida all'Udinese di domenica prossima. (ANSA).