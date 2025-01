ROMA, Pellegrini si allena ma con tutore, out Cristante

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Ultima sgambata a Trigoria prima di partire per l'Olanda in vista della trasferta di domani contro l'AZ Alkmaar. Nella rifinitura, alla vigilia della sfida di Europa League, Lorenzo Pellegrini si è allenato con il gruppo nonostante il lieve stiramento al collaterale destro rimediato venerdì contro il Genoa. Il capitano giallorosso ha svolto la seduta con un vistoso tutore e proverà a stringere i denti. Assente, invece, Bryan Cristante, per lui lavoro in palestra. (ANSA).