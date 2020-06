ROMA, Ora De Sanctis potrebbe sostituire Petrachi

Il rapporto tra la Roma e il ds Gianluca Petrachi è sempre più difficile e gli ultimi giorni hanno inasprito la situazione. Tanto che, se non ci sarà un chiarimento, si potrebbe arrivare anche al divorzio. Ieri - ribadisce La Gazzetta dello Sport - per qualcuno ci sarebbe stata una telefonata tra il ds e Pallotta (con l’ausilio di un traduttore) in cui sarebbero volate parole grosse. Telefonata che Pallotta ha negato, bollandola con un bel "fake". Nella Roma, però, l’intervista che Petrachi ha rilasciato a Sky giorni fa non è piaciuta, soprattutto dopo che il club ha supportato il ds in tutto il suo percorso. Petrachi, invece, da parte sua si sta chiedendo quale sia ancora il suo peso all’interno del club. In questa situazione è chiaro che il tutto possa precipitare da un momento all’altro. Anche se poi la rottura non converrebbe a nessuna delle due parti, per interessi reciproci (Petrachi ha un contratto fino al 2022 a più di un milione di euro a stagione). Nel caso però ci si arrivasse, è pronto Morgan De Sanctis (pro-tempore?), che finora ha lavorato di fatto nel club prima come tema manager e poi come vice ds.