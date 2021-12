ROMA-JUVENTUS, Venduti 12mila biglietti in più

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - La riduzione degli impianti all'aperto dal 75 al 50% porta a rivedere i piani dei club. È il caso della Roma che in occasione del primo match casalingo del nuovo anno contro la Juventus, il 9 gennaio, aveva venduto già 42 mila biglietti. Con l'Olimpico al 50% la capienza si riduce a circa 30 mila posti totali creando un'eccedenza di 12 mila tagliandi già staccati, considerato che secondo le prime informazioni la riduzione ha effetto immediato dalla pubblicazione del decreto. Il club sta valutando cosa fare per chi non potrà usufruire del biglietto comprato, intanto stamattina ha bloccato la vendita di altri biglietti. (ANSA).