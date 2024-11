ROMA-BOLOGNA, Le ufficiali dell'altra gara delle 15

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oltre alla Fiorentina, scendono in campo all'Olimpico Roma e Bologna. Entrambe reduci da un impegno europeo non vincente (il Bologna ha perso in casa in Champions per 0-1 contro il Monaco e la Roma ha pareggiato 1-1 in Belgio contro il Saint Gilloise), cercano tre punti per avvicinarsi alle zone più alte della classifica. Queste le scelte iniziali dei due allenatori:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño; Celik, Cristante, Kone, El Shaarawy; Soulé, Pisilli; Dovbyk. Allenatore: Juric.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano.