ROCCHI, I rigori a favore della Fiorentina sono leciti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto nella trasmissione Sky Calcio Club, il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, nonché ex arbitro di Serie A, Gianluca Rocchi ha analizzato alcuni recenti episodi arbitrali che, in questa stagione, sono andati a favore della Fiorentina: due contatti, entrambi ai danni di Dodô, che hanno portato a un rigore contro la Lazio e contro il Milan.

Ma partiamo da quest'ultimo episodio contro i rossoneri, dove il brasiliano, arrivando per primo sul pallone, ha ragione – afferma l'arbitro nato a Firenze – che aggiunge poi: "Il terzino ha il diritto di giocare il pallone per primo, ovviamente. Ai ragazzi del VAR devi dare un'idea: se due giocatori arrivano sul pallone e uno colpisce l'altro, devono valutare se c'è un fallo o solo un contatto. Ho detto due cose ai ragazzi: state attenti alle esagerazioni sui contatti e alle reazioni, e devono capire la dinamica di un fallo. Gudmundsson-Guendouzi è un fallo per imprudenza, per esempio".

E a proposito del match contro i biancocelesti, intervenendo sul contatto falloso di Tavares, ha dichiarato: "C’è una mancanza di prudenza da parte di Tavares. Su questo mi sento di sostenere in pieno che fosse rigore, e peraltro lui era già ammonito. Se una grossa parte dell'opinione pubblica pensa come voi che non sia rigore, va sicuramente valutata. Secondo me è fondamentale che l'interpretazione del singolo sia normale e ci si aspetti differenze di opinione".