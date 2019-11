RIZZOLI, Rigore per i viola in Fio-Nap? Borderline

Prosegue l'incontro tra gli arbitri, i tecnici, i capitani ed alcuni dirigenti. Nicola Rizzoli, designatore di Serie A, analizza così il rigore concesso alla Fiorentina contro il Napoli per mani di Zielinski: "L’arbitro non si era reso conto e per questo c’è stato intervento del VAR, altrimenti non sarebbe dovuto intervenire. Episodio molto difficile. Il braccio è molto largo e invade lo spazio dell’avversario. Anche se non c’è intenzione di aumentare volume del corpo. Episodio borderline e controverso, deve rimanere la decisione che prende l’arbitro in campo".