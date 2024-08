RITORNI, Lucchesi felice. Kayode? Sta maturando

FirenzeViola.it

Andrea Ritorni, procuratore del difensore viola in prestito al Venezia Lorenzo Lucchesi nonché di Michael Kayode, ha parlato a Sportitalia dei suoi assistiti: "Per Lucchesi in Laguna era già tutto fatto però non c’era ancora questa firma che ora è arrivata e ne siamo tutti felici. Lui voleva la Serie A, l’anno scorso ha fatto un bel campionato alla Ternana, anche se alla fine è rimasto dispiaciuto di non aver raggiunto la salvezza. Poi si è allenato con la Fiorentina, giustamente poi mister Palladino ha fatto le sue scelte e abbiamo scelto il meglio per il ragazzo“.

Aveva molte richieste?

“Tantissime squadre di Serie B erano sulle sue tracce, almeno quattro di grande livello”.

Come mai ha scelto il Venezia, categoria a parte?

“E’ una squadra che gli piaceva tanto e nella quale voleva giocare da tempo, sia a livello calcistico che come città. E’ pronto a rimettersi in gioco, a dare il 100%. E’ un ragazzo umile, un lavoratore, che si applica e che vive una vita tranquilla. Arriva in prestito secco dalla Fiorentina”.

Lo ha sentito?

“Sì, è entusiasta e gli ho detto che ora viene il bello. Gli ho anche detto che invece di venire a Terni, farò spesso Firenze-Venezia Santa Lucia con il Frecciarossa…”.

Vuole aggiungere qualcosa sulla situazione di Kayode, sempre chiacchierato in ottica Premier?

“Se è chiacchierato significa che le cose vanno bene, lo dico spesso perché è il segno che ci abbiamo visto bene, che la Fiorentina sta facendo un buon lavoro. Anche l’altro giorno ha fatto una ottima partita, il mister richiede tante cose sia in fase difensiva che in fase offensiva. Sta bene fisicamente e mentalmente, è sereno e tranquillo. Sta raggiungendo la piena maturità, ha un anno in più e per la sua età è importante. Farà un grande campionato”.