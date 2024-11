RINAUDO, Infortunio Rossi? Normale scontro di gioco

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Classe 1983, made in Palermo. Un passato da calciatore in rosanero dalle giovanili alla prima squadra, il Napoli e la chiamata della Juventus. Tra passato, presente e futuro, l’ex difensore e fino all’anno scorso direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo si racconta ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

A Livorno in un normale scontro di gioco contro la Fiorentina ne fece le spese Giuseppe Rossi. E a Firenze partì la gogna mediatica nei suoi confronti…

“Uno scontro di gioco. Venne fuori un gran putiferio mediatico, ma sono sempre stato sereno perché dentro di me non c’è mai stata l’intenzione di fare del male a Giuseppe Rossi e lo dimostra un suo gesto che mi ha dato grande tranquillità. Peppe è stato il primo calciatore a chiamarmi dicendomi che sapeva cosa era successo e che non era certo colpa mia. Dentro di me avevo già la consapevolezza di non essermi comportato male, quella telefonata è stata l’ulteriore conferma”.