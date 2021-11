RIGIONE, Gori bravo ma continui a dare il massimo

Il difensore del Cosenza Michele Rigione ha parlato, tra le altre cose, del suo compagno di squadra Gabriele Gori, attaccante in prestito dalla Fiorentina: "Gori è un giocatore a cui piace lavorare ma che deve continuare ancora a farlo. Gli apprezzamenti nei suoi confronti infatti sono giusti e fa piacere sentirli anche a me ma lui non deve cullarsi sugli allori e deve continuare a dare il massimo. Soltanto in questo modo potrà togliersi delle grandi soddisfazioni personali e allo stesso tempo dare una mano alla squadra perché è fondamentale nel calcio moderno avere un attaccante che fa gol con continuità".