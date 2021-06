RIGANÒ, Antognoni è Firenze: lo farei vice-presidente

Anche Christian Riganò è intervenuto in merito ad una delle notizie calde in casa Fiorentina, ovvero il possibile addio di Giancarlo Antognoni alla società: "Non l'ho avuto come dirigente ma so quanto sia importante per Firenze. Qui è un'istituzione e credo debba restare all'interno del club con una mansione approprieata alle sue conoscenze. Non penso sia quella di scouting, lo vedrei anzi bene come vice-presidente". L'ex bomber della Fiorentina ha poi parlato delle aspettative sulla squadra: "Negli ultimi anni sono cambiati tanti giocatori ma non si è mai formato un gruppo. Con Gattuso c'è profumo di aria nuova, ma credo si debba compiere una rivoluzione anche sul mercato".