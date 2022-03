RICORSO., Tolta 1 giornata a Jack: domenica ci sarà

Giacomo Bonaventura domenica sarà a disposizione di Vincenzo Italiano: la corte sportiva d'appello oggi pomeriggio infatti ha tolto una delle due giornate di squalifica (una già scontata con il Verona) convertendola in 10mila euro di ammenda. Ecco il dispositivo:

"nell’udienza fissata il 10 marzo 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo proposto dalla società ACF Fiorentina S.r.l. in data 01.03.2022 avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Bonaventura Giacomo in relazione alla gara Sassuolo/Fiorentina del 26.02.2022; uditi l’avv. Nicola Siggillino e il calciatore Bonaventura Giacomo per la reclamante; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica ad 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00. Dispone la comunicazione alla parte con PEC".