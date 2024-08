RICHARDSON, Prima il saluto dal Re e poi sarà a Firenze

© foto di pietro.lazzerini

La Fiorentina, come anticipato nelle scorse ore da FirenzeViola.it, ha raggiunto l'accordo definitivo con il Reims per l'arrivo del classe 2002 Amir Richardson. Secondo quanto riportato da Sky Sport il centrocampista è atteso a Firenze già nei prossimi giorni, ma prima ci saranno i festeggiamenti per il bronzo olimpico ottenuto con la sua nazionale. Tutti i calciatori, infatti, saranno ricevuti nei prossimi giorni dal Re. Motivo per cui l'arrivo in città del marocchino è atteso non prima di lunedì.