RICCI, Saluta Empoli: "Via dopo 12 anni, siete speciali"

Lungo post su Instagram, a corredo di un'immagine che lo ritrae piccolissimo e già con la divisa dell'Empoli, per il centrocampista Samuele Ricci (accostato a lungo anche alla Fiorentina) che saluta la squadra toscana che l'ha cresciuto e lanciato in Serie A, preparandosi ad affrontare l'avventura al Torino:

"Dopo quasi 12 anni oggi prendo tutta la mia roba dallo spogliatoio dell’Empoli Fc e saluto tutti coloro che sono stati la mia seconda famiglia. Ogni piccolo e grande sogno qui l’ho realizzato, giocare con la mia squadra e raggiungere con lei la serie A sono stati momenti indimenticabili e sempre con questa maglia la mia prima convocazione in nazionale A. Qui ho realizzato la prima volta di tutto; quello che sono lo devo, oltre che a me stesso, a questa società che mi ha formato, accolto, supportato e ha creduto sempre in me dandomi fiducia nei momenti positivi e negativi. Ringrazio con il cuore tutto voi, a partire dai tifosi che mi hanno sempre fatto sentire il loro attaccamento, magazzinieri, preparatori, allenatori, dirigenti, ed il “nostro” presidente brillante e competente. Mi sento molto fortunato di essere stato parte di tutto questo! Porterò nella mia valigia tutti gli insegnamenti ricevuti e mi impegnerò ad onorare e rendere orgogliosa di me la società che mi ha cresciuto. In ultimo un saluto ai miei compagni che, sono certo, completeranno il percorso iniziato insieme! E un abbraccio a “nonno” Aurelio grande allenatore e grande uomo… Grazie Empoli Fc!! Siete speciali".