RIBERY, Tifosi ringrazino DV per quello che ha dato

L’ex giocatore della Fiorentina, Franck Ribery, oggi alla Salernitana, ha parlato così di Vlahovic a Sky Sport: “Nei mesi in cui è esploso a Firenze ha fatto vedere delle cose impressionanti. Adesso è alla Juventus, una grande squadra e una grande società. In bianconero ci sono giocatori molto forti e la pressione è di più. L’unico consiglio che gli posso dare è quello di non pensare troppo ma di continuare a lavorare come sta facendo. Immagino che i tifosi viola siano un po’ arrabbiati con Dusan, ma il calcio è così. Secondo me però lo devono ringraziare per quello che ha dato a Firenze”.