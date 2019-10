RIBERY, Sui social: "Altri 3 punti. Grande spirito"

Non è stato tra i protagonisti assoluti della vittoria odierna contro l'Udinese, ma Franck Ribery - come dimostrato anche dal premio di MVP del mese di settembre consegnatogli prima della partita - sta stupendo tutti in questa sua seconda vita nella Fiorentina. Sui social l'ex Bayern ha condiviso un paio di scatti da oggi, accompagnati dalla seguente didascalia: "Continuiamo a vincere. Altri 3 punti. Grande spirito di squadra e favoloso supporto dei nostri tifosi a casa nostra. Sono veramente orgoglioso di essere stato scelto come l'MVP della Serie A di Settembre". Ecco il post originale.

Continuiamo a vincere. Altri 3 punti. Grande spirito di squadra e favoloso supporto dei nostri tifosi a casa nostra. 🙌 Sono veramente orgoglioso di essere stato scelto come l'MVP della SerieA di Settembre. 🙏 @acffiorentina #fr7 #ForzaViola pic.twitter.com/MhXba7vpgY — Franck Ribéry (@FranckRibery) October 6, 2019