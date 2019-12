RIBERY, Stiamo compatti e lavoriamo duro: tornerò

Franck Ribery ha voglia di rientrare al più presto in gruppo e poter dar mano alla squadra. Questo è quanto emerge dal suo post su Instagram nel quale è sdraiato sul lettino dell'infermeria accanto a Cyril Thereau e Kevin-Prince Boateng, anche lui ai box per un risentimento muscolare. Il francese ha commentato così: "Grazie per tutti i vostri messaggi. Ora dobbiamo rimanere compatti con i tifosi della Fiorentina e lavorare duro per tornare a fare buoni risultati. Farò di tutto per tornare presto in campo. Tornerò più forte di prima. Come sempre". Di segito il post originale.