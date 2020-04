RIBERY, Grazie a tutti per gli auguri: facciamoci forza

Messaggio di ringraziamento di Franck Ribery attraverso il suo profilo Twitter nel giorno del suo compleanno: "Ogni singolo messaggio da parte vostra e il mio compleanno migliora di continuo: grazie a tutti e facciamoci forza!" ha scritto il campione della Fiorentina. Ecco il suo tweet di pochi minuti fa:

With every single message of you my birthday is getting better and better. 🙌

Thanks to everybody and stay strong! 🙏😘 #FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/wxtQYSArFa