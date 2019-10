RIBERY, Gran tocco di palla per i figli del francese

Franck Ribery è tornato per qualche giorno a Monaco di Baviera per godersi qualche giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti in vista della ripresa del campionato. Il francese ha postato su Instagram alcuni video che ritraggono i propri figli, e lo stesso Ribery, durante una partitella nel giardino di casa. Sorprendente è davvero la qualità che mostrano i piccoli considerata l'età. Qui di seguito il post originale dove si può vedere la tecnica dei figli del numero 7 viola.