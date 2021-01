RIBERY, Con l'Inter senza paura. Contento del punto

Franck Ribery si è soffermato anche ai microfoni dei canali social della Fiorentina: "Sono contento per me e per la squadra perché in 10 contro 11 era molto difficile per noi. Dopo il gol è arrivata la seconda espulsione e 9 contro 11 è stato ancora più difficile. La squadra ha fatto tante cose positive ed importanti, volevamo i 3 punti ma quando la situazione è così sono contento anche dell'1-1. Bonaventura è un grande giocatore, sa giocare. Il gol è bello per me, per lui e per la squadra. Dobbiamo creare situazioni così che sono anche belle da vedere. L'Inter? Importante è che recuperiamo bene, la partita è molto difficile contro una grande squadra. Però giochiamo a casa, dobbiamo farlo senza paura".