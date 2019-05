RETROCESSIONI, Le più drammatiche degli ultimi anni

L'edizione online di Gazzetta dello Sport ripercorre i casi più drammatici di retrocessioni dalla Serie A avvenute negli ultimi anni, da quando il massimo campionato italiano è a venti squadre. Partendo proprio da una situazione che vede coinvolta la Fiorentina, quella del 2004/05 in cui i viola si salvarono, condannando a retrocedere il Brescia (battuto 3-0 al Franchi nell'ultima). Nel 2011/12 i viola erano invece già salvi (ma da un solo turno), mentre andò giù il Lecce, in favore del Genoa. Il nome del Grifone e quello dell'Empoli, avversarie dei gigliati nell'attuale corsa per salvarsi, viene citato più volte nel focus, senza però dimenticare le cadute, per esempio, del Crotone lo scorso anno o quella del Palermo l'anno prima, tra le altre.