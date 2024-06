RETEGUI, Su di lui c'è la concorrenza della Roma

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuova pretendente per Mateo Retegui, attaccante del Genoa attualmente impegnato con l'Italia a Euro 2024. Oltre alla Fiorentina, che sta seguendo il centravanti da tempo, nelle ultime ore anche la Roma si è iscritta alla corsa per il centravanti, valutato non meno di 30 milioni dal club rossoblù.

Per arrivare a questa cifra però, i giallorossi dovranno prima per forza di cose cedere Tammy Abraham, che ha estimatori in Premier League e che dovrebbe in ogni caso partire durante la prossima estate. Secondo quanto riportato da Sky Sport i capitolini hanno comunque messo gli occhi sull'oriundo e nelle prossime settimane potrebbe esserci un contatto tra i club per valutare la fattibilità dell'operazione.