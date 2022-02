RESP. BIGLIETTI, Con la Juve si va verso i 33mila

Ivan Affibbiato, responsabile della biglietteria della Fiorentina, ha fattoi l punto sulla prevendita in vista della partitissima di settimana prossima, la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus, in programma mercoledì 2 marzo: "C'è grandissimo entusiasmo e trepidazione. Col ritorno al 75% di capienza il sold out passa da 22mila a 33mila spettatori, questo è il tetto per le prossime gare al Franchi. Per la partita contro la Juventus abbiamo aperto le vendite con prelazione lunedì pomeriggio ed in poche ore siamo già arrivati a 4mila. Adesso stiamo viaggiando verso quota 11mila conferme sulle prelazioni. Da venerdì apriremo anche l'acquisto dei biglietti per chi non aveva sottoscritto il Christmas Pack".