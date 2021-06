REGGINA, Dalle Mura pronto a tornare in Calabria

Secondo quanto riportato dal sito tempostretto.it Dalle Mura giocherà con la Reggina anche la prossima stagione. Il difensore centrale, classe 2002 di proprietà della Fiorentina, ritorna in prestito secco. Arrivato a gennaio in Calabria, Dalle Mura ha raccolto 9 presenze destando ottime impressioni. La Fiorentina, proprietaria del cartellino, inizialmente voleva portarlo in ritiro per farlo valutare dal nuovo allenatore, alla fine però la dirigenza Viola ha deciso lo stesso di dare il via libera alla sua cessione in prestito alla Reggina.