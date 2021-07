RECOVERY FUND, In arrivo 77 milioni. Il Franchi...

La Repubblica riporta come siano in arrivo i primi 77 milioni di Recovery Fund per il piano di riqualificazione di Firenze, che toccherà vari aspetti: culturali, digitali, fino a quelli sportivi. Parte dei fondi succitati, per la precisione 6 milioni, sarà infatti destinata al miglioramento sismico dello stadio Artemio Franchi. Ecco, insomma, la prima mandata della somma pensata per il restauro dell'impianto fiorentino.