REBIC, Per l'Inter non è priorità. Viola attendono

Al momento il nome di Ante Rebic non è prioritario nei piani dell'Inter. I nerazzurri sono infatti al lavoro in primis per Romelu Lukaku e poi per Edin Dzeko, per il quale il club milanese rimane alla finestra. La Fiorentina è, così, in attesa di sapere qualcosa di più sul futuro del croato, valutato 40 milioni dall'Eintracht Francoforte e della cui futura rivendita i viola detengono il 50%. Lo riporta Tuttosport.