RANOCCHIA, Per l'Inter mese decisivo. E su Biraghi...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto per parlare di Inter-Fiorentina, l'ex difensore Andrea Ranocchia ha parlato così: "Sono stato a trovare l'Inter ieri, si stanno preparando per un mese fondamentale. Sabato sarà una bella partita, la Fiorentina sta facendo bene in questa fase e a San Siro può giocarsela. Si parla di stagione negativa per l'Inter, ma comunque restano avanti in classifica, in semifinale di Coppa Italia e ai quarti di finale di Champions. Resta una grande squadra".

Su Biraghi ha aggiunto: "Per me è un amico. L'ho conosciuto da ragazzino, poi ha fatto le sue esperienze e l'ho ritrovato all'Inter. È un giocatore che ha piede, che ha grande personalità, è un giocatore molto importante nella Fiorentina. Voi fiorentini avete un po' la critica facile, ma Biraghi ha fatto bene in questi anni".