RANKING, Trionfo Inter importante per 5° posto Champions

Grazie al successo dell'Inter contro l'Atletico Madrid l'Italia consolida il primo posto stagionale nel Ranking UEFA, in attesa delle sfide in programma tra stasera e domani. Ricordiamo che questa classifica determinerà due posti aggiuntivi alla prossima Champions League, assegnati alle migliori due nazioni: in seconda posizione c'è la Germania davanti all'Inghilterra, mentre restano dietro Spagna e Francia. In questo momento quindi, la quinta di Serie A e la quinta di Bundesliga avrebbero accesso alla prossima Champions.

1. Italia 15.000 (7 partecipanti, 7 ancora in gara)

2. Germania 14.071 (7 partecipanti, 6 ancora in gara)

3. Inghilterra 13.875 (8 partecipanti, 6 ancora in gara)

4. Spagna 12.937 (8 partecipanti, 6 ancora in gara)

5. Francia 12.250 (6 partecipanti, 6 ancora in gara))

6. Repubblica Ceca 12.000 (4 partecipanti, 3 ancora in gara))

7. Belgio 11.800 (5 partecipanti, 3 ancora in gara)

8. Turchia 11.000 (4 partecipanti, 2 ancora in gara)

9. Olanda 9.200 (5 partecipanti, 3 ancora in gara))

10. Danimarca 8.500 (4 partecipanti, 1 ancora in gara)

10. Portogallo 8.500 (6 partecipanti, 4 ancora in gara)