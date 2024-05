RANIERI, Vogliamo la nostra rivincita: ci crediamo tanto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai canali ufficiali della società. Queste le sue parole in vista della finale di Conference League: "Giocarsi due finali europee non è un risultato da tutti. Noi ci siamo riusciti, peccato esserci ripetuti anche in Coppa Italia, vogliamo la nostra rivincita, siamo pronti per la finale".

Qualche segreto in campo? "Non ho segreti. Alcune volte mi faccio prende troppo dalla partite, sprecando energie e prendendo qualche cartellino di troppo".

Sei diventato un leader? "Tutta la squadra è formata da leader, grazie a Italiano siamo cresciuti tutti sotto questo punto di vista, ci diamo sempre una mano in campo e rimaniamo compatti".

Sulla finale: "Ci crediamo tanto, tantissimo. Dobbiamo portare a Firenze questo trofeo che tutti si meritano".