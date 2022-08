RANIERI, Si riaccende la pista Salernitana

Da oggi al 1 settembre la Fiorentina dovrà completare anche il mercato in uscita chiarendo prima di tutto le posizioni di Kouame e Zurkowski per il quale, oltre a quello dell’Empoli, va registrato l’interesse del Bologna. Per Ranieri invece, è tornata a farsi viva la Salernitana mentre Bianco, che nei prossimi giorni firmerà il rinnovo, potrebbe restare ad arricchire la rosa a disposizione di Italiano.